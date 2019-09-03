В Тернопольской области пропал пенсионер

"Правоохранители Козовского отделения полиции разыскивают пропавшего жителя районного центра, Галуньку Богдана Степановича, 1953 года рождения", - говорится в сообщении.

30 августа пенсионер вышел из дома с целью направиться к родственникам, но в место назначения так и не приехал.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, неразборчивая речь.

Напомним, в Харьковской области нашли повешенным мужчину, который накануне пропал без вести.