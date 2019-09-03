В Тернопольской области пропал пенсионер
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Тернопольской области пропал без вести мужчина 1953 года. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Правоохранители Козовского отделения полиции разыскивают пропавшего жителя районного центра, Галуньку Богдана Степановича, 1953 года рождения", - говорится в сообщении.
30 августа пенсионер вышел из дома с целью направиться к родственникам, но в место назначения так и не приехал.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, неразборчивая речь.
Напомним, в Харьковской области нашли повешенным мужчину, который накануне пропал без вести.