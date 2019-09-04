В Одесской области пропала женщина с годовалым ребенком

"Подольским отделом полиции устанавливается местонахождение Семерецькой Натальи Сергеевны, 23-летней жительницы села Куяльник, которая 31 августа этого года поехала в Одессу вместе с годовалой дочкой и до настоящего времени с родными на связь не выходила", - говорится в сообщении.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные короткие. Имеет явные признаки беременности.

Была одета в синие джинсы, черные кроссовки, цветную футболка. Ребенок был в детской коляске бежевого цвета.

Напомним, в Тернопольской области пропал без вести мужчина 1953 года.