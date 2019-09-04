В Одесской области пропала женщина с годовалым ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Одесской области пропала без вести 23-летняя женщина с маленьким ребенком в возрасте в один год. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Подольским отделом полиции устанавливается местонахождение Семерецькой Натальи Сергеевны, 23-летней жительницы села Куяльник, которая 31 августа этого года поехала в Одессу вместе с годовалой дочкой и до настоящего времени с родными на связь не выходила", - говорится в сообщении.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные короткие. Имеет явные признаки беременности.
Была одета в синие джинсы, черные кроссовки, цветную футболка. Ребенок был в детской коляске бежевого цвета.
Напомним, в Тернопольской области пропал без вести мужчина 1953 года.