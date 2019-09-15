В Одессе пропал несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сегодня ночью в Одессе несовершеннолетний Владислав Швец вышел из дома и исчез. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Швеца Владислава Павловича, 2004 года рождения, который ночью ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении.
Приметы: рост 155-165 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, на правой руке имеет шрам от укуса. Был одет в синюю футболку, синие спортивные штаны и резиновые тапочки.
"Кто владеет информацией о местонахождении подростка, просьба сразу звонить в дежурную часть Подольского отдела полиции: 048624 20 20, 050 554 20 20 или 102", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области пропала без вести 23-летняя женщина с маленьким ребенком в возрасте в один год.