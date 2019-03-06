В Киевской области задержано торговцев оружием

Прокуратурой города Киева совместно СУ ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по результатам проведения нескольких этапов оперативных разработок задержана группа из 4 человек по подозрению в незаконном сбыте оружия, взрывчатых веществ, устройств и боеприпасов.

По результатам проведения одновременных обысков по месту жительства задержанных на местности Киевской области и в транспортных средствах изъято 3 предмета, похожие на пистолеты ТТ, предмет, похожий на пистолет Сarrera, граната Ф1 и РГД-5 с запалом, 3 предмета, похожие на винтовки Мосина и запчасти, корпус мины МОН-50, более 600 гр вещества, похожего на взрывное пластическую вещество, тротиловую шашку 400 г с электродетонатором, около полутысячи боеприпасов к различным видам оружия, мобильные телефоны, сим-карты, а также денежные средства.

Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению канала поступления оружия и боеприпасов.

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