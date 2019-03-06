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На Київщині затримано торговців зброєю

На Київщині затримано торговців зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Столична прокуратура спільно з нацполіцією викрила групу торговців зброєю та боєприпасами. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури. 

Прокуратурою міста Києва спільно СУ ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за результатами проведення кількох етапів оперативних розробок затримано групу з 4 осіб за підозрою у незаконному збуті зброї, вибухових речовин, пристроїв та боєприпасів.

За результатами проведення одночасних обшуків за місцем проживання затриманих на території Київської області та у транспортних засобах вилучено 3 предмети, схожі на пістолети ТТ, предмети, схожі на пістолет Сarrera, гранату Ф1 та РГД-5 з запалом, 3 предмети, схожі на гвинтівки Мосіна та запчастини до них, корпус міни МОН-50, понад 600 гр речовини, схожої на вибухову пластичну речовину, тротилову шашку 400 г з електродетонатором, близько півтисячі боєприпасів до різних видів зброї, мобільні телефони, сім-карти, а також грошові кошти.

Вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Тривають заходи із встановлення каналу надходження зброї та боєприпасів.

Як повідомляв УНН, на Донеччині військовий вкрав з частини РПГ, гранати і 1600 набоїв

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