В Киевской области задержали иностранца, который угрожал взорвать многоэтажку
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Полицейские Киевской области задержали иностранца, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"Так, вчера в селе Святопетровское неизвестный нагло отобрал мобильные телефоны у трех местных жителей. Одной из пострадавших при этом угрожал ножом. После совершения двух дерзких грабежей и разбойного нападения, нападавший забаррикадировался в собственной квартире и из окна выкрикивал угрозы взорвать многоэтажку", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вор никак не соглашался идти на контакт и вести переговоры с правоохранителями.
"Спецназовцы штурмовали квартиру и там задержали правонарушителя. Им оказался 38-летний гражданин соседнего государства. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания", - отмечается в сообщении.
Также в ходе неотложного обыска в доме задержанного, следователи полиции обнаружили и изъяли один из похищенных телефонов, нож и другие вещественные доказательства.
"На месте происшествия также работала кинологическая служба. В ходе осмотра квартиры, никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, о задержании иностранца сообщено посольство Российской Федерации и МИД Украины.
Напомним, в столице работнику частной фирмы угрожали гранатой.