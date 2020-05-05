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На Київщині затримали іноземця, який погрожував підірвати багатоповерхівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Поліцейські Київщини затримали іноземця, який за пів години вчинив серію злочинів та погрожував підірвати багатоповерхівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

На Київщині затримали іноземця, який погрожував підірвати багатоповерхівку

"Так, вчора у селі Святопетрівське невідомий нахабно відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем. Після скоєння двох зухвалих грабежів та розбійного нападу, нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що злодій жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини із правоохоронцями.

"Спецпризначенці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин сусідньої держави. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання", - зазначається в повідомленні.

Також в ході невідкладного обшуку в оселі затриманого, слідчі поліції виявили та вилучили один з викрадених телефонів, ніж та інші речові докази.

"На місці події також працювала кінологічна служба. В ході огляду квартири, жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (Грабіж), ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Окрім того, про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.

Нагадаємо, у столиці працівнику приватної фірми погрожували гранатою.

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