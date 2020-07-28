В Киевской области задержали депутата сельсовета при получении 1500 долларов взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полицейские задержали депутата одного из сельских советов Броварского района Киевской области во время получения 1500 долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в регионе, передает УНН.
"Полторы тысячи долларов требовал и получил народный избранник одного из сельских советов Броварского района за положительное решение о передаче земельного участка в собственность третьему лицу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутата задержали на месте преступления. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
"Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве сообщено о подозрении мужчине, который требовал 10 тыс. долларов взятки за влияние на работников коммунального предприятия для получения разрешения на захоронение на кладбище.