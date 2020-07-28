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У Києві чоловіка підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів за місце на столичному кладовищі

У Києві чоловіка підозрюють у вимаганні 10 тисяч доларів за місце на столичному кладовищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який вимагав 10 тис. доларів хабаря за вплив на працівників комунального підприємства для одержання дозволу на поховання на кладовищі в Деснянському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру чоловіку за фактом вимагання 10 тис. доларів США за вирішення питання про поховання померлої особи на напівзакритому кладовищі у Києві (ч. 3 ст. 369-2 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний пообіцяв громадянину, у якого померла родичка, вплинути через знайомих на працівників комунального підприємства, щоб отримати дозвіл на поховання на кладовищі в Деснянському районі Києва.

"Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання ним 10 тис. доларів США від заявника. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчиненні цього злочину", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд у четвер відпустив під заставу у понад 10 млн грн депутата Одеської міської ради Василя Шкряба, якого підозрюють у незаконному заволодінні 131 млн гривень на махінаціях з кладовищем.

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