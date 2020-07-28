В Киеве мужчину подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов за место на столичном кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который требовал 10 тыс. долларов взятки за влияние на работников коммунального предприятия для получения разрешения на захоронение на кладбище в Деснянском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7 сообщено о подозрении мужчине по факту вымогательства 10 тыс. долларов США за решение вопроса о захоронении умершего на полузакрытом кладбище в Киеве (ч. 3 ст. 369-2 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемый пообещал гражданину, у которого умерла родственница, повлиять через знакомых на работников коммунального предприятия, чтобы получить разрешение на захоронение на кладбище в Деснянском районе Киева.
"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения им 10 тыс. долларов США от заявителя. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершении этого преступления", - добавили в прокуратуре.
Напомним, Высший антикоррупционный суд в четверг освободил под залог в более 10 млн грн депутата Одесского городского совета Василия Шкряба, которого подозревают в незаконном завладении 131 млн гривен на махинациях с кладбищем.