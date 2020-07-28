На Київщині затримали депутата сільради під час отримання 1500 доларів хабаря

"Півтори тисячі доларів вимагав та отримав народний обранець однієї з сільських рад Броварського району за позитивне вирішення передачі земельної ділянки у власність третій особі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що депутата затримали на місці злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

"Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, у Києві повідомлено про підозру чоловіку, який вимагав 10 тис. доларів хабаря за вплив на працівників комунального підприємства для одержання дозволу на поховання на кладовищі.