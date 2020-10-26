В Киевской области за выходные произошло около 70 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Киевской области за выходные произошло 69 дорожно-транспортных происшествия, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 69 ДТП, из них 5 ДТП - с травмированными, 5 человек получили травмы и 2 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине утвердили стратегию по безопасности на дорогах.