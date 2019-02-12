В Киевской области парень пытался убить свою младшую сестру сковородой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Киевской области в селе Калиновка 17-летний юноша пытался убить свою 12-летнюю сестру сковородой. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
"Сообщение об исчезновении 12-летней дочери поступило в полицию Киевской области от жительницы пгт. Макаров. Полиция установила, что 17-летний юноша вместе со своей младшей сестрой пришел к своему временного проживания - вагончика, расположенного в с. Калиновка за деньгами, чтобы приобрести водки", - говорится в сообщении.
В вагончике парень начал изо всех сил бить сестру руками и сковородой по голове в результате чего девочка потеряла сознание. Чтобы скрыть следы преступления, полуобнаженную и без сознания он вытащил ее на улицу и спрятал за туалетом.
Полуживую, обессиленную, в нижнем белье девочку нашли работники полиции. Девушку госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее травму головы, ушибы конечностей, туловища, множественные колото-резаные раны и гематомы на лице, ссадины на шее, общее переохлаждение.
Работники полиции задержали злоумышленника на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления и причины такого жестокого поведения несовершеннолетнего.
По факту покушения на умышленное убийство малолетней девочки открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Меру пресечения на время досудебного расследования ему изберет суд.
Напомним, в Днепропетровской области юноша во время конфликта с сестрой нанес ей 18 ножевых ранений.