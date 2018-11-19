Юнак 18 разів вдарив свою сестру ножем через комп'ютер

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Дніпропетровській області юнак під час конфлікту з сестрою завдав їй 18 ножових поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

"Подія сталася 18 листопада близько 7-ї ранку. Вранці цього дня між братом і сестрою виник конфлікт, внаслідок якого хлопець ножем завдав дівчині 18 ножових поранень. Після цього він вибіг на вулицю, покликав бабусю та втік. Поліцейські затримали втікача в місті через декілька годин", – йдеться в повідомленні.

Дівчинку доставили до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.

У поліції Нікополь за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, тобто замах на вбивство.

"Юнака затримано в порядку статті 208 КПКУ. Поліцейські встановили, що хлопець захоплювався комп’ютерними іграми. Комп’ютер, через який між братом і сестрою можливо виник конфлікт, правоохоронці вилучили для проведення експертизи. Триває слідство", – зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, під час кінозйомок у Львові киянин завдав чоловіку ножове поранення.

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