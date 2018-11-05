На кінозйомках у Львові зарізали людину
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Суд у Львові взяв під варту підозрюваного у смертельному пораненні чоловіка, що сталося під час зйомок кінофільму. Про це повідомила прес-служба прокуратури у Львівській області, передає УНН.
"31 жовтня близько 4:20 між працівником знімальної групи зі столиці та львівським перехожим виник словесний конфлікт, під час якого 35-річний киянин завдав 29-річному чоловіку ножове поранення. Внаслідок травми потерпілий помер на місці пригоди", – повідомили у прокуратурі.
Такі дії зловмисника кваліфікували за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. На момент вчинення злочину підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відтак, прокуратура клопотала у Галицькому районному суді Львова про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд погодився із позицією прокуратури.
На цей час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії. За скоєне особі загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що інцидент трапився під час зйомок багатосерійного фільму "Аташе", який мав виходити на французько-німецькому телеканалі.
Нагадаємо, у Львівської області 15-річний хлопець через ревнощі підрізав двох чоловіків.