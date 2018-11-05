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7 марта, 19:45 • 156026 просмотра

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На киносъемках во Львове зарезали человека

Киев  •  УНН

 • 24212 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Суд во Львове взял под стражу подозреваемого в смертельном ранении человека, произошло во время съемок фильма. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во Львовской области, передает УНН.

"31 октября около 4:20 между работником съемочной группы из столицы и львовским прохожим возник словесный конфликт, в ходе которого 35-летний киевлянин нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение. Вследствие травмы потерпевший скончался на месте происшествия", - сообщили в прокуратуре.

Такие действия злоумышленника квалифицировали по ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное убийство. На момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Следовательно, прокуратура ходатайствовала в Галицком районном суде Львова о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд согласился с позицией прокуратуры.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия. За содеянное грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что инцидент произошел во время съемок многосерийного фильма "Атташе", который должен выходить на французско-немецком телеканале.

Напомним, во Львовской области 15-летний парень из ревности подрезал двух мужчин.

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