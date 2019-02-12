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На Київщині юнак намагався вбити свою меншу сестру пательнею

На Київщині юнак намагався вбити свою меншу сестру пательнею

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Київщині в селі Калинівка 17-річний юнак намагався вбити свою 12-річну сестру пательнею. Про це повідомляє поліція Київської області, передає УНН.

"Повідомлення про зникнення 12-річної доньки надійшло до поліції Київщини від жительки смт. Макарів. Поліція встановила, що 17-річний юнак разом зі своєю меншою сестрою прийшов до свого тимчасового помешкання – вагончика, розташованого в с. Калинівка по гроші, щоб придбати оковитої", - йдеться у повідомленні.

У вагончику хлопець почав щосили бити сестру руками та пательнею по голові в результаті чого дівчинка знепритомніла. Щоб приховати сліди злочину, напівоголену та непритомну він витяг її на вулицю та заховав за туалетом.

Напівживу, знесилену, у спідній білизні дівчинку знайшли працівники поліції. Дівчину госпіталізували до лікарні. Лікарі діагностували у неї травму голови, забої кінцівок, тулуба, множинні колото-різані рани та гематоми на обличчі, садна на шиї, загальне переохолодження.

Працівники поліції затримали зловмисника на місці злочину у порядку ст. 208 КПК України. Зараз поліція встановлює всі обставини злочину та причини такої жорстокої поведінки неповнолітнього.

За фактом замаху на умисне вбивство малолітньої дівчинки відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Міру запобіжного заходу на час досудового розслідування йому обере суд.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області юнак під час конфлікту з сестрою завдав їй 18 ножових поранень.

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