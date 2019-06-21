На Киевщине идут масштабные поиски пропавшего студента
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Второй день в Киевской области полиция ищет пропавшего студента. Студент Немишаевского агротехнического колледжа исчез в апреле этого года. Предыдущие попытки работников местного отдела полиции найти парня, не дали результатов. Поэтому и.о. руководителя полиции Киевской области Андрей Небытов принял решение провести широкомасштабные поиски. Об этом сообщает Главное управление нацполиции Киевщины, передает УНН.
К установлению места нахождения пропавшего студента в Бородянском районе было задействовано не только полицейских, но и Нацгвардию, подразделения ГСЧС, водолазная служба, а также кинологов со служебными собаками и местную общину. Территорию, где парень вероятно мог бы находиться поделили на соответствующие квадраты. Их обследовали поисковые группы. Водолазы проверяли каскады озер. Всего было привлечено более 100 человек.
Исчез 20-летний студент после отдыха в компании таких же как и он студентов Немишаевского агротехнического колледжа. Молодые люди проводили досуг неподалеку озера, расположенного на территории этого учебного заведения. Как выяснили правоохранители компания разошлась, а пропавший остался, отказавшись ехать вместе со всеми в общежитие. За 20 минут спустя последний раз вышел на связь и исчез.
По факту было открыто производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Поиски продолжаются.
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