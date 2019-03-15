В Киевской области водитель маршрутки избил пассажира

"Так, по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 122 Уголовного кодекса Украины", - сказал Жукович, отвечая на вопрос, имел ли место факт избиения водителем общественного транспорта пассажира.



По данным полиции, это произошло в маршрутке, которая идет из Киева в Боярку.



Пострадавший находится в больнице с телесными повреждениями средней тяжести.



В настоящее время проводится расследование причин конфликта и обстоятельств избиения.



Напомним, в Киеве полиция устанавливает детали избиения школьницы.