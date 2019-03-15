В Киевской области водитель маршрутки избил пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киевской области водитель маршрутки, которая следует из Киева в Боярку, избил пассажира. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
"Так, по данному факту возбуждено уголовное производство по статье 122 Уголовного кодекса Украины", - сказал Жукович, отвечая на вопрос, имел ли место факт избиения водителем общественного транспорта пассажира.
По данным полиции, это произошло в маршрутке, которая идет из Киева в Боярку.
Пострадавший находится в больнице с телесными повреждениями средней тяжести.
В настоящее время проводится расследование причин конфликта и обстоятельств избиения.
Напомним, в Киеве полиция устанавливает детали избиения школьницы.