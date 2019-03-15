На Київщині водій маршрутки побив пасажира
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Київській області водій маршрутки, яка прямує з Києва до Боярки, побив пасажира. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
"Так, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України", - відповів Жукович, відповідаючи на питання, чи мав місце факт побиття водієм громадського транспорту пасажира.
За даними поліції, це сталося у маршрутці, яка прямує з Києва до Боярки.
Постраждалий знаходиться у лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості.
Наразі проводиться розслідування причин конфлікту та обставин побиття.
Нагадаємо, у Києві поліція встановлює деталі побиття школярки.