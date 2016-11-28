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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Киевской области в результате пожара на предприятии пострадали трое работников

Киев • УНН

 • 6931 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киевской области в городе Буча в результате пожара в складском помещении по переработке вторичного сырья пострадали трое работников предприятия, которых доставили в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киевской области.

В Киевской области в результате пожара на предприятии пострадали трое работников

В 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в складском помещении МЧП "Рада" на улице Кирова в Буче.

Прибыв на место пожара спасатели установили, что пожар возник в складском помещении по переработке вторичного сырья (пластика), размером 20×30 м.

Пожар удалось локализовать на площади 216 кв.м в 14:32 и в 15:15 - ликвидировать.

На месте пожара получили ожоги различной степени тяжести три работника частного предприятия, которых до прибытия пожарно-спасательных подразделений доставили в Бучанскую центральную районную больницу.

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