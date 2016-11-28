На Київщині внаслідок пожежі на підприємстві постраждали троє працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Київщині у місті Буча внаслідок пожежі в складському приміщенні з переробки вторинної сировини постраждали троє працівників підприємства, яких доставили до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Київській області.
О 14:00 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні МПП “Рада” на вулиці Кірова в Бучі.
Прибувши до місця пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в складському приміщенні з переробки вторинної сировини (пластику), розміром 20×30м.
Пожежу вдалося локалізувати на площі 216 кв.м о 14:32 та о 15:15 — ліквідувати.
На місці пожежі отримали опіки різних ступенів тяжкості три працівника приватного підприємства, яких до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів доставили до Бучанської центральної районної лікарні.