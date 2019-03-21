В Киевской области разоблачен цех по производству контрафактного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киевской области в с. Кобцы разоблачена и прекращена деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Суррогат изготавливали путем смешивания спирта с водой. Полученную смесь злоумышленники фасовали в упаковку по типу Bag-in-Box и картонные коробки с надписью одной из известных торговых марок", - говорится в сообщении.
Во время обыска обнаружено оборудование для изготовления, розлива и фильтрования фальсификата, 15 бочек со спиртом объемом 1650 кг каждая, ящики с готовой к реализации продукцией, пустую тару, подготовленную для заполнения контрафактным алкоголем, товарно - транспортные накладные и грузовое транспортное средство.
Было установлено, что контрафактный алкоголь распространялся на территории Киевской области. Продолжаются следственные действия и устанавливается стоимость обнаруженной продукции.
Напомним, под Харьковом правоохранители разоблачили подпольные цеха по производству контрафактного алкоголя изъяли более две тысячи литров контрафакта и почти тысячу литров спирта.