На Київщині виявлено цех з виробництва контрафактного алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Київській області в с. Кобці викрито та припинено діяльність підпільного цеху з виробництва контрафактної алкогольної продукції. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
“Сурогат виготовляли шляхом змішування спирту з водою. Отриману суміш зловмисники фасували в упаковку по типу Bag-in-Box та картонні коробки з надписом однієї із відомих торгових марок”, — йдеться у повідомленні.
Під час обшуку виявлено обладнання для виготовлення, розливу та фільтрування фальсифікату, 15 бочок зі спиртом об’ємом 1650 кг кожна, ящики з готовою до реалізації продукцією, пусту тару, підготовлену для заповнення контрафактним алкоголем, товарно — транспортні накладні та вантажний транспортний засіб.
Було встановлено, що контрафактний алкоголь розповсюджувався на території Київської області. Тривають слідчі дії та встановлюється вартість виявленої продукції.
Нагадаємо, під Харковом правоохоронці викрили підпільні цехи з виробництва контрафактного алкоголю, вилучили понад дві тисячі літрів контрафакту і майже тисячу літрів спирту.