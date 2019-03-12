З підпільних цехів під Харковом вилучили понад 2 тонни сурогату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Під Харковом правоохоронці викрили підпільні цехи з виробництва контрафактного алкоголю, вилучили понад дві тисячі літрів контрафакту і майже тисячу літрів спирту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
"Під час санкціонованих судом обшуків на підпільному виробництві вилучили 990 літрів спирту, понад 2 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів, а також обладнання для виготовлення фальсифікованих напоїв, ароматизатори тощо", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними слідства, виробництво сурогату налагодили двоє місцевих мешканців. У підпільних цехах чоловіки виготовляли горілку шляхом змішування спирту з водою. Щоб отримати віскі чи коньяк – додавали ароматизатори й палений цукор. Фальсифіковані напої розливали в тетропаки та пластикові ємності. Сурогат реалізовували через інтернет по всій території України, а також через роздрібну мережу на території Харкова й області.
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Як повідомили у прокуратурі, досудове розслідування проводится за ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються особи, ймовірно причетні до підпільного виробництва, а також канали незаконного надходження спирту.
Нагадаємо, з початку року на Київщині вилучили нелегального спирта на понад 80 млн грн.