На Вінниччині у 80-річної жінки виявили понад тонну фальсифікованого алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Вінницькій області в приміщенні яке здавала 80-річна жителька села Кремінне виявили понад тонну фальсифікованого алкоголю, а також приладдя для приготування та розливу спиртного. Повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.
"У Вінницькій області на території домоволодіння 80-річної мешканки села Кремінне виявили каністри зі спиртом невідомого походження, тетрапаки з горілкою та коньяком відомих світових брендів, обладнання та тару для фасування алкоголю. Загальний об’єм виявленого спиртного становить близько 1200 літрів", - йдеться в повідомленні.
Жінка розповіла, що приміщення, де виготовлявся алкоголь, вона здавала в оренду місцевим жителям. На місці події працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють осіб, які винаймали житло в пенсіонерки.
"За вчинення такого кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області викрили підпільну гуральню, яка виготовила горілки на 2 млн грн.