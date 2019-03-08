В Винницкой области у 80-летней женщины обнаружили более тонны фальсифицированного алкоголя

"В Винницкой области на территории домовладения 80-летней жительницы села Кременное обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что помещение, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям. На месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.

"За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области разоблачили подпольную винокурню, которая изготовила водки на 2 млн грн.