В Винницкой области у 80-летней женщины обнаружили более тонны фальсифицированного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Винницкой области в помещении, которое сдавала 80-летняя жительница села Кременное обнаружили более тонны фальсифицированного алкоголя, а также принадлежности для приготовления и розлива спиртного. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
"В Винницкой области на территории домовладения 80-летней жительницы села Кременное обнаружили канистры со спиртом неизвестного происхождения, тетрапак с водкой и коньяком известных мировых брендов, оборудование и тару для фасовки алкоголя. Общий объем выявленного спиртного составляет около 1200 литров", - говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что помещение, где изготавливался алкоголь, она сдавала в аренду местным жителям. На месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия, устанавливают лиц, которые снимали жилье у пенсионерки.
"За совершение такого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления", - отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области разоблачили подпольную винокурню, которая изготовила водки на 2 млн грн.