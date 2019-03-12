З початку року на Київщині вилучили нелегального спирта на понад 80 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку року правоохоронці вилучили з незаконного обігу контрафактний спирт на суму 80,5 млн гривень. Про це повідомляє головне управління ДФС у Київській області, передає УНН.
Загалом, у напрямі протидії незаконному обігу підакцизних товарів з незаконного обігу у поточному році оперативними працівниками вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму 84,2 млн. грн., в тому числі підакцизної групи на суму 81,1 млн. грн.
Повідомляється, що паливно-мастильних матеріалів було вилучено в кількості 29,3 тонн на суму 553,5 тис. гривень, спирту - 32,2 тис. дал на суму 80,5 млн. гривень.
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У фіскальній службі додали, що за результатами проведених оперативними підрозділами заходів припинено діяльність підпільного виробництва незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів.
У даному напрямі роботи розпочато 3 кримінальних провадження, в т. ч. 1 за ч. 3 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.
Нагадаємо, у Херсоні вилучили контрафактний алкоголь на понад мільйон гривень.