У Херсоні вилучили контрафактний алкоголь на понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Херсоні правоохоронці ліквідували підпільний цех, в якому виготовляли фальсифікований алкоголь та зупинили масову реалізацію готового фальсифікату на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
"За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання більше 1 тис. літрів фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів під виглядом відомих торгових марок як іноземних, так і вітчизняних виробників без акцизних марок (у т.ч. розлитих в тару типу beg-in-box), та 524 літри спирту загальною орієнтовною вартістю більше 1,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
У ДФС пояснили, що заходи проводили у рамках операції "Акциз-2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 227 (Випуск або реалізація недоброякісної продукції) КК України, в ході якої було встановлено, що на території обласного центру здійснюється виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблених як під іноземні торгові марки, так і під торгові марки вітчизняних виробників. Виготовляли сурогат із спирту з додаванням різноманітних ароматизаторів та барвників.
У прес-службі додали, що готову продукцію, не марковану марками акцизного податку України, реалізовували як на території м. Херсон, так і на всій території України через оголошення, розміщені на спеціалізованому сайті в мережі Інтернет, а також через мессенджери і соціальні мережі.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені ТМЦ. Триває слідство.
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