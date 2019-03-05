У підприємця вилучили 800 пачок незаконного кальянного тютюну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Тернополі правоохоронці вилучили у підприємця 800 пачок незаконно ввезеного кальянного тютюну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДФС області.
"Під час проведення заходів у приміщенні магазину виявили орієнтовно 800 пачок тютюну для кальянів в упаковках по 50 та 100 грамів загальною вагою 50 кг виробників США, Туреччини, Йорданії, Казахстану", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підприємець без передбаченої законом ліцензії здійснював зберігання та реалізацію кальянного тютюну іноземного виробництва без марок акцизного податку України. Даний продукт був ввезений на територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.
Реалізація протиправного товару здійснювалась у магазині Тернополя, а також через платформи онлайн-оголошень, акаунти в соціальних мережах Instagram, Facebook та каналу на YouTube.
За вказаним фактом працівники Тернопільської митниці ДФС склали протокол про порушення митних правил.
У ДФС зазначили, що завдяки проведеним заходам упередили втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі більш як 140 тис. гривень.
Нагадаємо, на Буковині у підпільному цеху вилучили 3 тонни спирту і близько 3 тисяч пляшок фальсифікату.