У предпринимателя изъяли 800 пачек незаконного кальянного табака
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Тернополе правоохранители изъяли у предпринимателя 800 пачек незаконно ввезенного кальянного табака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС области.
"Во время проведения мероприятий в помещении магазина обнаружили ориентировочно 800 пачек табака для кальянов в упаковках по 50 и 100 граммов общим весом 50 кг производителей США, Турции, Иордании, Казахстана", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что предприниматель без предусмотренной законом лицензии осуществлял хранение и реализацию кальянного табака иностранного производства без марок акцизного налога Украины. Данный продукт был ввезен на территорию Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.
Реализация противоправного товара осуществлялась в магазине Тернополя, а также через платформы онлайн-объявлений, аккаунты в социальных сетях Instagram, Facebook и канала на YouTube.
По данному факту работники Тернопольской таможни ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил.
В ГФС отметили, что благодаря проведенным мероприятиям предупредили потери бюджета от непоступления акцизного налога в сумме более 140 тыс. гривен.
Напомним, на Буковине в подпольном цехе изъяли 3 тонны спирта и около 3 тысяч бутылок фальсификата.