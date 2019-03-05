В Херсоне изъяли контрафактный алкоголь на более чем миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Херсоне правоохранители ликвидировали подпольный цех, в котором изготавливали фальсифицированный алкоголь и остановили массовую реализацию готового фальсификата на сумму более чем миллион гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 1 тыс. литров фальсифицированных ликероводочных изделий под видом известных торговых марок как иностранных, так и отечественных производителей без акцизных марок (в т.ч. разлитых в тару типа beg-in-box) и 524 литра спирта общей ориентировочной стоимостью более 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.
В ГФС пояснили, что мероприятия проводили в рамках операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 227 (Выпуск или реализация недоброкачественной продукции) УК Украины, в ходе которой было установлено, что на территории областного центра осуществляется производство фальсифицированных алкогольных напитков, подделанных как под иностранные торговые марки, так и под торговые марки отечественных производителей. Изготовляли суррогат из спирта с добавлением различных ароматизаторов и красителей.
В пресс-службе добавили, что готовую продукцию, не маркированную марками акцизного налога Украины, реализовывали как на территории г. Херсон, так и на всей территории Украины через объявления, размещенные на специализированном сайте в сети Интернет, а также через мессенджеры и социальные сети.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Продолжается следствие.
Как сообщал УНН, в Тернополе у предпринимателя изъяли 800 пачек незаконного кальянного табака.