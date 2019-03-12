С начала года в Киевской области изъяли нелегального спирта на более чем 80 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала года правоохранители изъяли из незаконного оборота контрафактный спирт на сумму 80,5 млн гривен. Об этом сообщает главное управление ГФС в Киевской области, передает УНН.
В общем, в направлении противодействия незаконному обороту подакцизных товаров из незаконного оборота в текущем году оперативными работниками изъято товарно-материальные ценности на общую сумму 84,2 млн грн., В том числе подакцизной группы на сумму 81,1 млн. грн.
Сообщается, что горюче-смазочных материалов было изъято в количестве 29,3 тонн на сумму 553,5 тыс. грн., спирта - 32,2 тыс. дал на сумму 80,5 млн грн.
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В фискальной службе добавили, что по результатам проведенных оперативными подразделениями мероприятий пресечена деятельность подпольного производства незаконного изготовления горюче-смазочных материалов.
В данном направлении работы открыто 3 уголовных производства, в т. ч. 1 ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.
Напомним, в Херсоне изъяли контрафактный алкоголь более чем на миллион гривен.