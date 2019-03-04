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На Кіровоградщині АЗС торгувала “лівим” пальним

На Кіровоградщині АЗС торгувала “лівим” пальним

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 4  березня. УНН. На Кіровоградщині на одній із АЗС вилучили підробленений бензин та дизельне пальне на загальну суму 5,9 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС Кіровоградської обалсті. 

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС області встановили групу осіб, які, використовуючи ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів, незаконно їх продавали.

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Щоб зафіксувати кримінальне правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом прокуратури області провели сім обшуків на АЗС, у виробничих та офісних приміщеннях.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучили близько 200 тисяч літрів підробленого бензину та дизельного пального, які не відповідають державним стандартам, на загальну суму 5,9 мільйона гривень, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, чорнові записи.

У АЗС забрали зразки пального та направили їх на експертизу.

У кримінальному провадженні тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали чоловіків за продаж фальшивих талонів на пальне. Зловмисники вмовили водія придбати бензин зі знижкою, а вже на автозаправочній станції виявилося, що це – підробка

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