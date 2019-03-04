В Кировоградской области АЗС торговала "левым" топливом
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 марта. УНН. В Кировоградской области на одной из АЗС изъяли пидробленений бензин и дизельное топливо на общую сумму 5,9 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Кировоградской обалсти.
Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС области установили группу лиц, которые, используя емкости для хранения горюче-смазочных материалов, незаконно их продавали.
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Чтобы зафиксировать уголовное преступление, найти орудие уголовного преступления на основании постановлений следственного судьи во процессуальным руководством прокуратуры области провели семь обысков на АЗС, в производственных и офисных помещениях.
По результатам обысков из незаконного оборота изъяли около 200 000 литров поддельного бензина и дизельного топлива, не соответствующих государственным стандартам, на общую сумму 5,9 миллиона гривен, компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи.
В АЗС забрали образцы топлива и направили их на экспертизу.
В уголовном производстве продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, в Киеве оперативники задержали мужчин за продажу фальшивых талонов на горючее. Злоумышленники уговорили водителя приобрести бензин со скидкой, а уже на автозаправочной станции оказалось, что это - подделка.