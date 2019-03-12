С подпольных цехов под Харьковом изъяли более 2 тонн суррогата
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Под Харьковом правоохранители разоблачили подпольные цеха по производству контрафактного алкоголя изъяли более двух тысяч литров контрафакта и почти тысячу литров спирта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"Во время санкционированных судом обысков на подпольном производстве изъяли 990 литров спирта, более 2 тыс. литров ликеро-водочных изделий, а также оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы и т.д.", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, производство суррогата наладили двое местных жителей. В подпольных цехах мужчины изготавливали водку путем смешивания спирта с водой. Чтобы получить виски или коньяк - добавляли ароматизаторы и жженый сахар. Фальсифицированные напитки разливали в тетропаки и пластиковые емкости. Суррогат реализовывали через интернет-сеть по всей территории Украины, а также через розничную сеть на территории Харькова и области.
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Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 204, по ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, вероятно причастные к подпольному производству, а также каналы незаконного поступления спирта.
Напомним, с начала года в Киевской области изъяли нелегального спирта на более 80 млн грн.