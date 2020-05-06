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В Киевской области разоблачили банду сотрудников полиции и СБУ, которые похищали людей и требовали деньги

Киев • УНН

 • 49483 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На Киевщине разоблачили банду действующих сотрудников полиции и СБУ, которые похищали предпринимателей в сфере ИТ-технологий и требовали большие суммы денег за выкуп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

В Киевской области разоблачили банду сотрудников полиции и СБУ, которые похищали людей и требовали деньги

“В состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом. „Специализировались“ задержанные на похищении предпринимателей, работавших в сфере ИТ-технологий”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что к преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания. Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяло им почти не оставлять за собой следов.

“Злоумышленники нападали на предпринимателей среди белого дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосы. Там нападавшие своим пленным надевали наручники, угрожали оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали откуп — большую сумму денег. Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов США. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег”, — добавляется в сообщении.

В полиции сообщают, что пострадавшие были крайне напуганы, поэтому и не обращались в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено и изъято 9 пистолетов различной модификации, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудники полиции и СБУ, Администрации Президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями “СБУ”, “Полиция” , наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тысяч долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков, такие как амфетамин, метадон, героин.

Также изъяты 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники, Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.

Пять участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Они будут помещены в изолятор временного содержания.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области задержали пятерых человек, которые подозреваются в похищении людей, разбое и вымогательстве денег.

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