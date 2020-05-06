На Київщині викрили банду співробітників поліції та СБУ, які викрадали людей та вимагали гроші

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 169806 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 124750 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 112040 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 119712 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 139839 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144051 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228803 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217188 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187423 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177046 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−3°
2м/с
84%
Популярнi новини

Удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

10 квітня, 18:27 • 10224 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 9546 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 8980 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 11081 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

22:31 • 9782 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 169810 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 167453 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 287048 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 309658 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 391409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54289 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37315 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51811 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53457 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128686 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

The New York Times

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

На Київщині викрили банду співробітників поліції та СБУ, які викрадали людей та вимагали гроші

Київ • УНН

 • 49483 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. На Київщині викрили банду чинних співробітників поліції та СБУ, які викрадали підприємців у сфері ІТ-технологій та вимагали великі суми грошей за викуп. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

На Київщині викрили банду співробітників поліції та СБУ, які викрадали людей та вимагали гроші

“До складу викритої організованої злочинної групи входили діючі працівники Служби безпеки України та поліцейські. Допомагали їм двоє цивільних осіб, які вже мали проблеми із законом. „Спеціалізувались“ затримані на викраденні підприємців, які працювали у сфері ІТ-технологій”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до злочинів банда готувалась ретельно. Кожну свою жертву вони відстежували крок за кроком, знали розпорядок дня, режим роботи, адреси перебування. Викрадали людей на орендованих автівках. Знання методів оперативно-розшукової діяльності дозволяли їм майже не залишати за собою слідів.

“Зловмисники нападали на підприємців серед білого дня, потім вивозили їх до безлюдних лісосмуг. Там нападники своїм полоненим одягали кайданки, погрожували зброєю та фізичною розправою, жорстоко били та вимагали відкуп — велику суму грошей. Так, один з бранців заплатив своїм викрадачам 175 тисяч доларів США. Для цього вони посадили чоловіка до себе в автомобіль і їздили за різними адресами, доки той не набрав визначену суму грошей”, — додається у повідомленні.

У поліції повідомляють, що потерпілі вкрай були налякані, тому і не звертались до правоохоронних органів по допомогу, побоюючись за себе та за свої родини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено та вилучено 9 пістолетів різної модифікації, набої, поліцейський однострій та жетони, різні посвідчення, серед яких працівників поліції та СБУ, Адміністрації Президента України, податкової служби, шеврони з написами “СБУ”, “Поліція”, кайданки, кийки, мобільні телефони, понад 35 тисяч доларів США та 500 євро, банківські картки, велику кількість наркотиків, такі як амфетамін, метадон, героїн.

Також вилучені 5 автомобілів, на яких пересувалися зловмисники, Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW та Volkswagen Passat.

П’ятьох учасників угрупування затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вони будуть поміщені до ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманим інкримінують злочини, передбачені ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ст.257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині затримали п’ятьох осіб, які підозрюються у викраденні людей, розбої та вимаганні грошей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60