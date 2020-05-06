На Київщині викрили банду співробітників поліції та СБУ, які викрадали людей та вимагали гроші

“До складу викритої організованої злочинної групи входили діючі працівники Служби безпеки України та поліцейські. Допомагали їм двоє цивільних осіб, які вже мали проблеми із законом. „Спеціалізувались“ затримані на викраденні підприємців, які працювали у сфері ІТ-технологій”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до злочинів банда готувалась ретельно. Кожну свою жертву вони відстежували крок за кроком, знали розпорядок дня, режим роботи, адреси перебування. Викрадали людей на орендованих автівках. Знання методів оперативно-розшукової діяльності дозволяли їм майже не залишати за собою слідів.

“Зловмисники нападали на підприємців серед білого дня, потім вивозили їх до безлюдних лісосмуг. Там нападники своїм полоненим одягали кайданки, погрожували зброєю та фізичною розправою, жорстоко били та вимагали відкуп — велику суму грошей. Так, один з бранців заплатив своїм викрадачам 175 тисяч доларів США. Для цього вони посадили чоловіка до себе в автомобіль і їздили за різними адресами, доки той не набрав визначену суму грошей”, — додається у повідомленні.

У поліції повідомляють, що потерпілі вкрай були налякані, тому і не звертались до правоохоронних органів по допомогу, побоюючись за себе та за свої родини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено та вилучено 9 пістолетів різної модифікації, набої, поліцейський однострій та жетони, різні посвідчення, серед яких працівників поліції та СБУ, Адміністрації Президента України, податкової служби, шеврони з написами “СБУ”, “Поліція”, кайданки, кийки, мобільні телефони, понад 35 тисяч доларів США та 500 євро, банківські картки, велику кількість наркотиків, такі як амфетамін, метадон, героїн.

Також вилучені 5 автомобілів, на яких пересувалися зловмисники, Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW та Volkswagen Passat.

П’ятьох учасників угрупування затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вони будуть поміщені до ізоляторі тимчасового тримання.

Затриманим інкримінують злочини, передбачені ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ст.257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині затримали п’ятьох осіб, які підозрюються у викраденні людей, розбої та вимаганні грошей.