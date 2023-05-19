На Киевщине военно-речной дивизион отработал учения по уничтожению ДРГ врага

Детали

«Впервые в Киевской области, под общим руководством командующего Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, военно-речной дивизион и подразделения Сил территориальной обороны, входящих в состав войск Северной операционной зоны, отработали учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника», - говорится в сообщении.

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"Высадка речного десанта и захват определенного плацдарма – это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие Северное направление. Я доволен подготовкой наших подразделений", - прокомментировал Наев.

Дополнение

Издание The Times сообщало, что бригада украинских военнослужащих из трех-пяти тысяч человек тайно прошла обучение в Швеции в рамках подготовки к будущему контрнаступлению.