На Київщині військово-річковий дивізіон відпрацював навчання зі знищення ДРГ ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Уперше в Київській області військово-річковий дивізіон і підрозділи Сил територіальної оборони провели навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗС України.
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«Вперше на Київщині, під загальним керівництвом командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військово-річковий дивізіон і підрозділи Сил територіальної оборони, що входять до складу військ Північної операційної зони, відпрацювали навчання зі знищення диверсійно-розвідувальних груп противника», - ідеться в повідомленні.
Цитата
"Висадка річкового десанту та захоплення визначеного плацдарму – це маленька частина першочергових завдань, до яких завжди готові воїни, що боронять Північний напрямок. Я задоволений підготовкою наших підрозділів", - прокоментував Наєв.
Доповнення
Видання The Times повідомляло, що бригада українських військовослужбовців з трьох-п'яти тисяч осіб таємно пройшла навчання у Швеції у межах підготовки до майбутнього контрнаступу.