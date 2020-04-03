В Киевской области от COVID-19 в целом умерло уже 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Киевской области в целом от COVID-19 умерли четыре человека - двое мужчин и две женщины от 47 до 75 лет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"По данным Центра общественного здоровья, на сегодняшний день от болезни умерли четыре человека, к сожалению. Двое мужчин: 49 лет в Макаровском районе и 47 лет в городе Белая Церковь, и также две женщины - 69 лет в селе Гатное Киево-Святошинского района и 75 лет в селе Тарасовка Киево-Святошинского района", - сказал Василий Володин.
Напомним, ранее сообщалось о 64 больных COVID-19 в Киевской области и 250 подозрениях.