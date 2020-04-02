Коронавірус на Київщині: 64 хворих, понад 250 підозр
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Київській області офіційно підтверджено 64 випадки захворювання на COVID-19. Наразі перевіряють 258 підозр. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.
“За даними Центру громадського здоров’я, у Київський області станом на 10:00 2 квітня 2020 року офіційно підтверджено 64 випадки захворювання на коронавірус”, — йдеться у повідомленні.
Так, з них: 27 — в Обухівському р-ні, смт Козин, с. Романків, м. Українка, м Обухів ( в т.ч. 3 дитини), 12 — у Києво-Святошинському р-ні, м . Вишневе, м. Боярка, с. Лісники, с. Гатне, с. Дмитрівка, с. Софіївська Борщагівка, с. Тарасівка.
Також 6 — у м. Бориспіль; 3 — у м. Біла Церква; 3- у м. Бровари; 2 -м. Ірпінь; 2 — у Васильківському р-ні, с. Рославичі; 1 — у Бориспільському р-ні, с. Гнідин, 1— у смт Ворзель; 1 — у м. Гостомель ; 2 — у м . Буча; 1 —у Білоцерківському р-ні, с. Фурси; 1 — у Броварському р-ні, с. Зазим’є; 1 — у Ставищенському р-ні, смт. Ставище; 1 — у Макарівському р-ні, с. Мостище.
Зазначається, що два пацієнта з Броварів та Білої Церкви одужали, проте померло 3 людини.
За віком, найбільше захворілих у віковій категорії 31-50, а саме:
-
- 1- 10 років — 4,7 %;
-
- 11 — 20 років — 3,1%;
-
- 21 — 30 років — 7,8%;
-
- 31 — 40 років — 25%;
-
- 41 — 50 років — 32,8 %;
-
- 51 — 60 років −21,9%;
-
- 61-70 років — 1,6% ;
-
- понад 70 років — 3,1%.
-
Повідомляється, що підозру на зараження мають 258 осіб: Обухівський р-н; Києво-Святошинський р-н; Броварський р-н; Бориспільський р-н; Вишгородський р-н; Макарівський р-н; Фастівський р-н; Васильківський р-н; Переяслав-Хмельницький р-н; Баришівський р-н; Рокитянський р-н; Білоцерківський р-н; Яготинський р-н; Ставищенський р-н, Миронівський р-н, с. Коцюбинське; м. Біла Церква; м. Буча; смт Ворзель, смт Іванків, смт. Гостомель, м. Буча м. Ірпінь, Бровари, м. Вишгород, Бориспіль, Фастів, смт Макарів, смт Бородянка, Яготин, Березань.
Встановленно медичне спостереження за 701 контактною особою.
Нагадаємо, що в Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них — летальні.