Коронавирус в Киевской области: 64 больных, более 250 подозрений

“По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:00 2 апреля 2020 года официально подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом”, — говорится в сообщении.

Так, из них: 27 — в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков., Г. Украинка, г. Обухов (в т.ч. 3 ребенка), 12 — Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка, с. Тарасовка.

Также 6 — г. Борисполь; 3 — в г. Белая Церковь, 3 в г. Бровары; 2 — г. Ирпень; 2 — в Васильковском р-не, с. Рославичи; Первый Бориспольском р-не, с. Гнедин, 1 — в г. Ворзель; 1 — в г. Гостомель; 2 — г. Буча; 1 — в Белоцерковском р-не, с. Фурсы; 1 — в Броварском р-не, с. Зазимье; 1 — в Ставищенском р-не, с. Ставище; 1 — Макаровском р-не, с. Мостыще.

Отмечается, что два пациента из Броваров и Белой Церкви выздоровели, однако умерло 3 человека.

По возрасту, всего заболевших в возрастной категории 31-50, а именно:



1- 10 лет — 4,7%;



11 — 20 лет — 3,1%;



21 — 30 лет — 7,8%;



31 — 40 лет — 25%;



41 — 50 лет — 32,8%;



51 — 60 лет −21,9%;



61-70 лет — 1,6%;



70 лет — 3,1%.



Сообщается, что подозрение на заражение имеют 258 человек: Обуховский р-н; Киево-Святошинский р-н; Броварской р-н; Бориспольский р-н; Вышгородский р-н; Макаровский р-н; Фастовский р-н; Васильковский р-н; Переяслав-Хмельницкий р-н; Барышевский р-н; Рокитянский р-н; Белоцерковский р-н; Яготинский р-н; Ставищенский р-н, Мироновский р-н, с. Коцюбинское; г. Белая Церковь, г. Буча. пгт. Ворзель, пгт. Иванков, с. Гостомель, г. Буча, г. Ирпень, Бровары, г. Вышгород, Борисполь, Фастов, пгт. Макаров, пгт. Бородянка, Яготин, Березань.

Установленно медицинское наблюдение за 701 контактным лицом.

Напомним, что в Украине на утро 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них — летальные.