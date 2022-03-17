В Киевской области удалось эвакуировать уже более 70 тысяч человек - полиция

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"За последние две недели нам удалось вывезти более 70 тысяч человек централизованно. Очень много людей выезжало своими автомобилями, была возможность пристроить их в колонны Красного Креста и общих автобусов, которые двигались с оккупированных территорий", - сказал Небытов.

Детали

С его слов, к сожалению, происходит это не без обстрелов и жертв среди мирного населения.

"Такие обстрелы были и в Бучанском районе во время эвакуации людей, такие обстрелы произошли и в Броварском районе. Во время эвакуации людей применялись даже взрывы и выстрелы из танка", - отметил глава ГУ НП.

Напомним

Накануне из Мариуполя в Запорожье эвакуировались более 4 тысяч человек, среди которых более тысячи детей.