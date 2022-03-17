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На Київщині вдалося евакуювати вже понад 70 тисяч людей - поліція

На Київщині вдалося евакуювати вже понад 70 тисяч людей - поліція

Київ • УНН

 • 79458 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. За останні два тижні на Київщині вдалося евакуювати більше ніж 70 тисяч людей. Про це повідомив на брифінгу в четвер начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«За останні два тижні нам вдалося вивезти більше 70 тисяч людей централізовано. Дуже багато людей виїжджало своїми автівками, була змога пристроїти їх до колони Червоного Хреста і загальних автобусів, які рухались з окупованих територій», - сказав Нєбитов.

Деталі

З його слів, на жаль, відбувається це не без обстрілів і жертв серед мирного населення.

«Такі обстріли були і в Бучанському районі під час евакуації людей, такі обстріли відбулись і в Броварському районі. Під час евакуації людей застосовувались навіть вибухи і постріли з танку», - зазначив очільник ГУ НП.

Нагадаємо

Напередодні з Маріуполя до Запоріжжя евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.

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