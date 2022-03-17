На Київщині вдалося евакуювати вже понад 70 тисяч людей - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За останні два тижні на Київщині вдалося евакуювати більше ніж 70 тисяч людей. Про це повідомив на брифінгу в четвер начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, передає кореспондент УНН.
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«За останні два тижні нам вдалося вивезти більше 70 тисяч людей централізовано. Дуже багато людей виїжджало своїми автівками, була змога пристроїти їх до колони Червоного Хреста і загальних автобусів, які рухались з окупованих територій», - сказав Нєбитов.
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З його слів, на жаль, відбувається це не без обстрілів і жертв серед мирного населення.
«Такі обстріли були і в Бучанському районі під час евакуації людей, такі обстріли відбулись і в Броварському районі. Під час евакуації людей застосовувались навіть вибухи і постріли з танку», - зазначив очільник ГУ НП.
Нагадаємо
Напередодні з Маріуполя до Запоріжжя евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей.