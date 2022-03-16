Евакуація з Маріуполю: до Запоріжжя автомобілями прибули понад 4 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З Маріуполя до Запоріжжя сьогодні евакуювалися понад 4 тисячі людей, серед яких понад тисячі дітей. Про це УНН інформує з посиланням на Маріупольську міську раду.
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Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, з Маріуполя прибули сьогодні 1566 автомобілів.
Всього до Запоріжжя евакуювались 4329 людей, серед яких 1033 дитини.
“Всі вони отримують необхідну допомогу – гаряче харчування, медикаменти, продукти. Медики оглядають постраждалих. Людям надають психологічну допомогу. Усі біженці отримають у Запоріжжі затишний прихисток. Нарешті ці люди зможуть відчути себе в безпеці та відпочити”, - зазначив Куртєв.
Додамо
За даними слідства, збройні сили рф бомбардували приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, після чого взяли у заручники лікарів та насильно утримують близько 400 цивільних осіб, які перебувають у лікарні.