Збройні сили РФ бомбардували приміщення лікарні і захопили у заручники лікарів і пацієнтів - розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За даними слідства, збройні сили рф бомбардували приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, після чого взяли у заручники лікарів та насильно утримують близько 400 цивільних осіб, які перебувають у лікарні. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Під’їзд до будівлі лікарні неможливий. Навколо горять багатоповерхівки. З лікарні нікого не випускають.
Окупанти фактично створили живий щит з людей, яких захопили та утримують, зазначили в Генпрокуратурі.
За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.
Що передувало
Днями російські окупанти практично зруйнували лікарню – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні - працювати і лікуватися.
"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна", - йдеться в повідомленні.