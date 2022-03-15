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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Збройні сили РФ бомбардували приміщення лікарні і захопили у заручники лікарів і пацієнтів - розпочато розслідування

Збройні сили РФ бомбардували приміщення лікарні і захопили у заручники лікарів і пацієнтів - розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 116468 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. За даними слідства, збройні сили рф бомбардували приміщення Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, після чого взяли у заручники лікарів та насильно утримують близько 400 цивільних осіб, які перебувають у лікарні. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Під’їзд до будівлі лікарні неможливий. Навколо горять багатоповерхівки. З лікарні нікого не випускають.

Окупанти фактично створили живий щит з людей, яких захопили та утримують, зазначили в Генпрокуратурі.

За процесуального керівництва Маріупольської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Що передувало

Днями російські окупанти практично зруйнували лікарню – в основному корпусі від бомбардувань впали плити перекриття. Але персонал і пацієнти продовжували перебувати у пристосованому підвальному приміщенні - працювати і лікуватися.

"З лікарні неможливо вийти. Сильно стріляють, сидимо у підвалі. Машини до лікарні не можуть під’їхати вже дві доби. Навколо горять багатоповерхівки… До нашої лікарні росіяни нагнали 400 осіб із сусідніх будинків. Вийти нам неможна", - йдеться в повідомленні.

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