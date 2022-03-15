Вооруженные силы РФ бомбили помещения больницы и захватили в заложники врачей и пациентов - начато расследование

Детали

Подъезд к зданию больницы невозможен. Вокруг горят многоэтажки. Из больницы никого не выпускают.

Оккупанты фактически создали живой щит из людей, которых захватили и удерживают, отметили в Генпрокуратуре.

При процессуальном руководстве Мариупольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

На днях российские оккупанты практически разрушили больницу - в основном корпусе от бомбежек упали плиты перекрытия. Но персонал и пациенты продолжали находиться в приспособленном подвальном помещении - работать и лечиться.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины к больнице не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки. В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", - говорится в сообщении.