Эвакуация из Мариуполя: в Запорожье автомобилями прибыли более 4 тысяч человек

Детали

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, из Мариуполя прибыли сегодня 1566 автомобилей.

Всего в Запорожье эвакуировались 4329 человек, среди которых 1033 ребенка.

“Все они получают необходимую помощь, горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь. Все беженцы получат в Запорожье уютное убежище. Наконец эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть”, - отметил Куртев.

Добавим

По данным следствия, вооруженные силы рф бомбардировали помещения Областной больницы интенсивного лечения г. Мариуполя, после чего взяли в заложники врачей и насильно удерживают около 400 гражданских лиц, которые находятся в больнице.