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Эвакуация из Мариуполя: в Запорожье автомобилями прибыли более 4 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Из Мариуполя в Запорожье сегодня эвакуировались более 4 тысяч человек, среди которых более тысячи детей. Об этом УНН информирует со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали

Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, из Мариуполя прибыли сегодня 1566 автомобилей.
Всего в Запорожье эвакуировались 4329 человек, среди которых 1033 ребенка.

“Все они получают необходимую помощь, горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь. Все беженцы получат в Запорожье уютное убежище. Наконец эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть”, - отметил Куртев.

Добавим

По данным следствия, вооруженные силы рф бомбардировали помещения Областной больницы интенсивного лечения г. Мариуполя, после чего взяли в заложники врачей и насильно удерживают около 400 гражданских лиц, которые находятся в больнице.

Украинские Национальные Новости

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