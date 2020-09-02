В Киевской области грузовик протаранил патрульное авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Днем, 2 сентября, в Киевской области возле Белой Церкви водитель фуры “не заметил” на обочине трассы патрульную машину и на большой скорости столкнулся с ней, передает УНН со ссылкой на сообщение МВД.
“Сегодня днем водитель фуры „не заметил“ на обочине трассы патрульную машину. Влетел в нее с бешеной скоростью Именно в это время двое патрульных Алина и Павел знаходлись в машине. Для сообразительных комментаторов сразу скажем — патрульные стояли с включенным спецсигналом и с соблюдением ПДД”, — сообщили в МВД.
В ведомстве также добавили: “Но даже после такой страшной аварии патрульные не забыли о своих обязанностях! Алина долго объясняла врачам, что ей нельзя повредить форму — так скоро возвращаться на службу. Павел, когда его достали из искореженного авто, оказалось, что у него повреждена спина, прежде всего, предупредил командира”.